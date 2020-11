UFFICIALE – Daniele Magro all’Eurobasket Roma

Novità sotto le plance per l’Atlante Eurobasket Roma: con soddisfazione la società del presidente Buonamici accoglie nel proprio roster il pivot Daniele Magro.

Dall’altezza di 208 centimetri e il peso di 112 chilogrammi, il 33enne Daniele è un prodotto del settore giovanile della Benetton Treviso. Dopo la gavetta nelle serie minori, si è affermato nella massima serie alla Reyer Venezia nella stagione 2011/2012, arrivando a fine stagione ad esordire con la Nazionale (con la quale ha collezionato anche la partecipazione a EuroBasket 2013).

Successivamente è passato a Pistoia e quindi si è accasato all’Olimpia Milano, dove ha conquistato i suoi primi trofei vincendo campionato e Coppa Italia.

In bacheca ha aggiunto poi la FIBA Europe Cup e la Supercoppa con la militanza alla Dinamo Sassari, durata due stagioni dopo le due trascorse nel suo ritorno a Pistoia.

Infine, in questa stagione per Daniele un breve periodo alla Pallacanestro Brescia, in occasione della Supercoppa.

Soddisfatto dell’accordo Daniele, che in questa sua avventura capitolina indosserà il numero 15: “Sono felice di arrivare in una società che fa dello sviluppo dei ragazzi locali il suo punto di forza: metterò la mia esperienza a disposizione dei più giovani, per dare il mio apporto alla causa dell’Eurobasket Roma in campo e fuori”.

Compiaciuto dall’arrivo del ragazzo il General Manager Michele Scatarzi: “Con l’arrivo di Daniele aggiungiamo una pedina importante all’interno del roster, aumentando la nostra fisicità nel pitturato e ampliando ulteriormente così le nostre rotazioni. L’intesa è stata raggiunta rapidamente, a testimonianza della fiducia del ragazzo nel nostro progetto”.

FONTE: Ufficio Stampa Eurobasket Roma