UFFICIALE – Daniele Magro nuovo pivot della Juvi Cremona

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto un accordo con l’esperto giocatore Daniele Magro, il quale vestirà la casacca oroamaranto nella prossima stagione sportiva 2023-2024 con opzione di un anno sulla stagione successiva 2024-2025. Nato a Padova il 14 aprile 1987, centro di 208 cm per 112 kg, Daniele Magro è un prodotto del settore giovanile della Benetton Treviso. Si afferma progressivamente nella massima serie con la Reyer Venezia, conquistandosi anche la convocazione in Nazionale e la partecipazione a EuroBasket 2013. Nella stagione 2014-15 gioca per la prima volta a Pistoia per poi accasarsi all’Olimpia Milano, dove mette in bacheca campionato e Coppa Italia. Seguono una seconda avventura, foriera di soddisfazioni, al PalaCarrara (dal 2016 al 2018), nonché un biennio isolano a Sassari, dove conquista Fiba Europe Cup e Supercoppa Italiana. Dopo una parentesi all’Eurobasket Roma, Magro torna a Pistoia per la terza volta, raggiungendo la semifinale playoff e alzando al cielo la Supercoppa di A2. Nell’ultima stagione in Toscana ha messo a statistica, di media per gara, 7.2 punti e 6.1 rimbalzi.

Molto soddisfatto il ds Marco Abbiati: “Sono contento che un giocatore dalla carriera lunga ed importante come quella di Daniele, abbia sposato il progetto Ju-Vi. Abbiamo pensato che, oltre ad essere un atleta di qualità per questo campionato, possa anche fungere da supporto a livello di esperienza e tecnica per l’ulteriore crescita di Luca Vincini”.

Coach Luca Bechi spiega la scelta di Magro: “Daniele è stato il fattore più importante, a mio parere, della vittoria in campionato di Pistoia. La sua consistenza difensiva dava una solidità alla squadra toscana di altissimo livello e infatti è salita in serie A. E’ un giocatore esperto, un veterano, ma parlando con lui ho percepito che ha tutt’ora l’entusiasmo di un ragazzino. E’ un giocatore integro fisicamente, motivato, perché dopo la promozione con Pistoia, quest’anno vuole rimettersi in gioco e raggiungere altri traguardi. Si tratta di un giocatore tecnicamente bravo ma allo stesso tempo con una taglia importante e quindi in grado di dominare a rimbalzo, di essere una presenza offensiva e difensiva dentro l’area. E’ un vero pivot, il cardine attorno al quale ruota la squadra. Per la Ju-Vi Ferraroni è una presa importante, davvero di livello”.

Daniele Magro, da Istanbul dove si trova in vacanza, dichiara: “La Ju-Vi Ferraroni è stata la società che mi ha fortemente voluto, credo sia per i miei risultati in campionato degli ultimi anni sia per l’esperienza accumulata durante tutta la mia carriera. Sono felice di vestire i colori della Ju-Vi e metterò a disposizione la mia conoscenza cestistica; saremo una squadra piuttosto giovane, che avrà bisogno di crescere, ed io sono molto felice di farne parte e dare il mio contributo. Sono anche molto contento di lavorare con coach Bechi, un tecnico bravo e molto stimato, del quale ho sempre sentito parlare molto bene per come sa gestire le sue squadre e per i risultati che ha ottenuto sul campo”.

Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona