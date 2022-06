UFFICIALE – Daniele Toscano nuovo innesto della Tramec Cento

Ora è ufficiale: la Benedetto XIV comunica che Daniele Toscano è un nuovo giocatore della Tramec Cento. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, classe 1993, alto 1,96 m, ruolo ALA, da nove anni gioca in Serie A2, nelle ultime tre stagioni a Torino, squadra con la quale ha sfiorato la promozione e vittoria del campionato.

Un arrivo importantissimo per il roster che sempre più si sta definendo a disposizione per Coach Mecacci che commenta così “Diamo il benvenuto a Daniele Toscano, reduce da tre ottime stagioni a Torino dove ha sfiorato più di una volta la promozione in A1 e la vittoria del campionato. Daniele è un giocatore che sicuramente permetterà alla squadra e il club di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ringrazio la società, il consiglio e soprattutto il Presidente Gianni Fava per lo sforzo effettuato assicurandosi le prestazioni di Daniele, comprendendo come si vada verso una stagione dall’elevato tasso di difficoltà sia per l’aumento della competitività delle squadre e anche per le sei retrocessioni che ci saranno nella stagione 2022-23 alla luce della riforma del campionato.”

L’entusiasmo per la riuscita di questo colpo è tanto anche all’interno della società e il Presidente centese Dott.Gianni Fava lo commenta così: “Sono felice di accogliere nel nostro club Daniele Toscano, un giocatore di grande valore, fortemente voluto dal nostro staff tecnico. Per questo ho ritenuto importante, insieme al consiglio, dare fiducia e continuità a un progetto che vuole consolidarsi e al contempo rafforzarsi. Siamo convinti che questo innesto sia fondamentale per affrontare un’altra stagione di alto livello come quella appena terminata. Dopo due stagioni segnate dalla pandemia, credo che continuare ad investire nella crescita della Benedetto XIV sia un segnale di quanto questa società stia facendo bene, peraltro regalando gioie ai tifosi. Mi auguro che questo si traduca in un continuo aumento di interesse verso il movimento cestistico nella nostra Cento.”

La Benedetto XIV dopo il grande lavoro di riconferme fatte, su Tomassini il quale aveva un’altro anno di contratto, giocatore d’esperienza e che dopo l’addio di Alex Ranuzzi diventa ancor di più fondamentale, i rinnovi di Berti giovane ma altresì uno dei migliori stoppatori del campionato, il Pivot titolare Giacomo Zilli la sorpresa nel suo ruolo del campionato di Serie A2 e il veterano Yankiel Moreno alla sua quinta stagione diventa questo davvero un innesto forte per la Tramec Cento.

Infatti il General Manager Ivan Belletti a fine delle trattative lo commenta così “ Sono orgoglioso dell’arrivo di un giocatore e di una persona come Toscano a Cento. Daniele ha accettato la nostra piazza capendo perfettamente quale sarà il contesto sia tecnico che umano, dentro e fuori dal campo. Se mai ce ne fosse bisogno, l’arrivo di un giocatore del genere è un’altra dimostrazione di come la Benedetto XIV passo dopo passo, con il duro lavoro e il tanto entusiasmo, si stia inserendo nell’élite di un campionato difficile e di alto livello come l’A2 italiana.”

Ora non rimane che aspettare Daniele Toscano a Cento per la presentazione ufficiale alla quale sicuramente verrà accolto con grandissimo entusiasmo da tutta la tifoseria centese.

UFF. STAMPA ASD BENEDETTO XIV CENTO