UFFICIALE – Daniele Toscano rinnova con Cento

La Benedetto XIV è felice di comunicare il rinnovo annuale del contratto con Daniele Toscano, con un’opzione per la stagione 2024/25.

“In tutti questi anni in cui ho lavorato a Cento, il segreto della Benedetto è sempre stato il voler confermare alcuni giocatori cardine del nostro progetto tecnico” ha commentato Coach Matteo Mecacci; “la firma di Daniele rientra in questa idea di continuità; il volere riporre fiducia in giocatori ancora affamati di difendere e sacrificarsi per questi colori. “Tosco” l’anno scorso ha dovuto forzatamente saltare il momento più bello dell’anno e siamo certi che la sua voglia di combattere sarà da stimolo anche per i nuovi innesti”.

Nato a Gaeta il 1 settembre 1993, Daniele calca ormai da sette anni consecutivi i parquet della Serie A2, campionato nel quale si è affermato come uno dei migliori giocatori italiani.

Arrivato alla Benedetto dopo un produttivo triennio a Torino, Toscano ha subito conquistato i cuori di tutti i tifosi centesi con le sue qualità tecniche ed umane.

In questa stagione con i colori biancorossi, Daniele ha tenuto una media di 7 punti a partita, con 5,4 rimbalzi e 1,1 assist di media; la sua valutazione media di 9,7 è stato inoltre il miglior dato della sua carriera in A2.

