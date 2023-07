UFFICIALE – Davide Bozzetto prolunga con San Giobbe Chiusi

Seconda conferma in casa San Giobbe che, dopo il prolungamento con il playmaker Lorenzo Raffaelli, rinnova anche con il centro di 208 cm per 97 kg Davide Bozzetto. Stagione numero due in biancorosso per il lungo che nel 2022/23 ha vestito i gradi di capitano della squadra. Ventiquattro presenze nel girone rosso della Serie A2 in maglia Bulls con 6,46 punti e 4,25 rimbalzi in 23.25 minuti, divenuti 4,33 punti e 4,67 rimbalzi in 19.33 minuti ai playoff.

“Sono molto contento del rinnovo con la San Giobbe – le dichiarazioni di Bozzetto. Restare a Chiusi era un mio obiettivo e sono veramente grato alla società per la conferma. Ci aspetta un campionato di livello alto, ma sono carico e motivato per la nuova stagione. Faremo come sempre del nostro meglio per raggiungere gli obiettivi”.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.