UFFICIALE – Denis Alibegovic firma con Chieti

Proveniente da una famiglia che ha il basket nelle proprie vene (figlio della leggenda Teoman e fratello minore di Mirza e Amar, atleti tesserati da Cremona e dal Cedevita Lubiana), Denis è un giocatore di Chieti.

Guardia/ala classe 1999 di 195 cm per 93 kg, cresciuto nelle giovanili della Cbu Udine (con una stagione anche all’Apu), ha continuato la sua formazione con la Stella Azzurra Roma (dal 2015 al 2018, con un massimo di 5,54 ppg nel suo ultimo campionato di serie B) e nella stagione 2018/2019 ha vestito la canotta di Roseto.

Dopo l’esperienza in terra abruzzese, Denis emigra in Germania, dove con la seconda e la terza squadra del Bayern Monaco mette in mostra le sue doti su entrambi i lati del parquet (2019/2020).

Di ritorno in Italia nella stagione successiva, Denis veste la canotta della Janus Fabriano prima (4 ppg) e della Luciana Mosconi Ancona (11 ppg), con coach Rajola come allenatore.

Nello scorso campionato Denis ha difeso più che egregiamente i colori della Pallacanestro Fiorenzuola 1972, totalizzando 13,47 punti ad allacciata di scarpe, tirando con il 38% da 3.

Queste le prime parole di Denis in biancorosso: “Sono un esterno che può ricoprire tre ruoli, sono atletico e posso aprire il campo e sono dotato di un buon tiro. Mi piace molto difendere ma non vedo l’ora di farvi vedere sul campo le mie qualità. Sono contento di ritrovare coach Rajola, ad Ancona mi ci sono trovato benissimo e quando mi ha contattato mi ha reso davvero felice la prospettiva di essere allenato da lui in Serie A2. Il coach è stato importante per la mia scelta ma vedo che stiamo allestendo una buona squadra: sono davvero impaziente di calcare il parquet del PalaTricalle”.

Federico Ionata – Staff Comunicazione Chieti Basket 1974