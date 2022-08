UFFICIALE – Denis Barnaba è un nuovo giocatore della Benacquista Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo triennale con l’atleta italo/croato Denis Barnaba.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo triennale con l’atleta italo/croato Denis Barnaba.Barnaba, ala piccola classe 2003 per 201 cm di altezza e 90 kg di peso, nella scorsa stagione sportiva è stato chiamato dalla New Basket Brindisi, per disputare il Campionato Under 19 Eccellenza e la NextGenCup a Pesaro. Ha ottenuto anche una convocazione in Serie A, facendo il suo esordio lo scorso 3 aprile al PalaPentassuglia nella gara interna con Varese.Con la formula del doppio utilizzo, lo scorso anno ha giocato anche a Monopoli, sua città natale, il campionato di Serie D con la Scuola Basket Delfini in un progetto che gli ha offerto l’opportunità e gli spazi giusti per crescere e migliorare.Per il giovane prospetto pugliese, in piena formazione e reduce dagli esami di maturità in ragioneria, è la prima esperienza lontano da casa e nel campionato di Serie A2, ma è pronto a lavorare con impegno e dedizione.A Denis va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

