UFFICIALE – Doppio innesto per Cividale, ecco Doron Lamb e Luca Campani

La UEB Gesteco Cividale ha reso ufficiale il tesseramento di Doron Lamb e Luca Campani, già aggregati da diversi giorni agli allenamenti della prima squadra. Lo hanno annunciato nella giornata ieri in una conferenza stampa congiunta il Presidente Davide Micalich e il DT Massimo Fontanini.

Doron Lamb è una guardia/ala statunitense, classe ‘91: vista in Italia fra Pesaro, Scafati e Brindisi nelle ultime due stagioni, ha trascorso gli ultimi mesi in Tunisia all’US Monastir. Scelto con la 42^ assoluta al Draft NBA del 2012 dai Milwaukee Bucks dopo aver vinto il titolo NCAA con University of Kentucky e aver frequentato la prestigiosa Oak Hill Academy, ha vissuto gli anni precedenti all’esperienza italiana fra NBA, Europa e G-League. Nella Serie A1 LBA ha tenuto medie di 11 punti, 1.5 rimbalzi e 1.2 assist, contribuendo nella parte finale dello scorso campionato al raggiungimento dei playoffs da parte di Brindisi.

Luca Campani è un centro italiano, classe ‘90, che ha militato nella Serie A1 LBA fra il 2012 e il 2019 arrivando a 150 presenze con medie di 6.1 punti, 3.2 rimbalzi e 0.4 assist, dopo gli esordi in A2 prima a Reggio Emilia e poi a Forlì. Sceso di categoria per contribuire alle stagioni vincenti di Torino dal 2019 al 2021, ha vissuto l’ultima annata come capitano di Ferrara fino alla chiusura della società, registrando medie di 14.4 punti, 5.5 rimbalzi e 1.5 assist. Ha chiuso la stagione accasandosi alla Stella Azzurra Roma.

