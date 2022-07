UFFICIALE – E’ CJ Wilson il nuovo americano di San Severo

Arriva la prima firma a stelle e strisce per la Cestistica Città di San Severo; il prescelto è C. J. Wilson, guardia di 180 cm classe 1994.

Nativo di Conyers in Georgia, dove frequenta la Rockdale County High School, con la maglia n. 2 sigla più di 1500 punti e 500 assist. Quindi il passaggio allo Young Harris College con uno score personale da 18 punti, 6.3 assist, 3.6 rimbalzi e 1.5 recuperi. Nelle ultime tre stagioni lo sbarco in Europa: 2018/19 Bc Teuta Durres (A1 albanese) con 19 punti, 4 rimbalzi e 5 assist per gara, 2020/21 al Promo Donji Vakuf in Bosnia-1 con 18 punti, 3.5 rimbalzi e 5 assist e nell’ultima annata in Svezia con la canotta dello Jamtland, dove ha concluso da MVP con un ruolino di marcia da 14 marcature, 57% da 2, 33%da 3, quasi 90%ai liberi, 4 rimbalzi e 7 assist.

Giocatore totale, box-to-box, ottima visione di gioco, non disdegna l’attacco al ferro con un ottimo tiro dalla media ed eccellente passatore: una presa che potrebbe rappresentare un upgrade rispetto al classico tiratore con garanzia di maggiore funzionalità rispetto al gioco di squadra.

Wilson ha l’umore giusto ed è pronto a vestire la casacca giallonera:

“Sono davvero entusiasta di far parte della società e del team. Ho sentito grandi cose su entrambi. Non vedo l’ora di arrivare in Italia e lavorare con i ragazzi. Nei miei piani spero di migliorare ogni giorno e vincere. Ci vediamo presto”.

“Con CJ c’è stata una grande sintonia fin dal primo contatto telefonico – è il commento di Damiano Pilot, coach dell’Allianz Pazienza – Un qualcosa di raro, di grande valore e per nulla scontato al netto di un ragazzo dalle idee chiarissime e così ben informato sul nostro campionato. È una persona che vive di pallacanestro e ha sposato il progetto della Cestistica senza pensarci un istante. Tecnicamente combina le doti realizzative a una grandissima capacità di passatore e ciò lo rende un giocatore con tante soluzioni da mettere al servizio della squadra. Sono felice di dargli il benvenuto in questa società; sono sicuro che lotterà, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e il suo ardore”.



Benvenuto a San Severo, C.J.!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo