UFFICIALE – Ecco il colpo della Fortitudo Bologna, firmato Marcus Thornton

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Marcus Thornton. Nato ad Upper Marlboro (Maryland) il 9 febbraio 1993, guardia di 194 cm, Thornton cresce cestisticamente (quadriennio 2011/15) nel College William & Mary, Virginia. Nell’estate 2015, ecco materializzarsi per Marcus la prestigiosa chiamata al Draft NBA, con la scelta numero 45 da parte dei Boston Celtics. Dopo una stagione 2015/16 alternata tra Australia e D-League, Thornton approda nella serie A italiana, vestendo la maglia di Pesaro nell’annata 2016/17 e viaggiando a 13,5 punti di media. Successivamente, Marcus vive un’altra stagione in D-League (a Cleveland) a 19 punti di media, prima di trasferirsi nuovamente in Europa (biennio 2018/20) tra Turchia e Francia. Nella stagione 2021/21, Thornton approda nella Bundesliga tedesca, mantenendo con la maglia dei Niners Chemnitz una media di 13,8 punti e 4,2 assist a partita (segnandone 21 contro il Bayern Monaco e 23 contro il Bamberg). Nell’ultima stagione agonistica, Marcus gioca con la maglia del Bayreuth, mantenendo una media di 12,5 punti a partita in Bundesliga e 14,9 punti a partita (oltre a 3,5 assist) in FIBA Europe Cup, collezionando ancora bottini sostanziosi contro Alba Berlino, Bamberg e Bayern Monaco. Giocatore abituato a misurarsi nelle serie maggiori di tanti, prestigiosi campionati europei, Thornton non ha esitato un istante nel rispondere affermativamente alla chiamata della Fortitudo, anche se impegnata in serie A2. Benvenuto in Effe, Marcus!