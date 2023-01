UFFICIALE – Elhadji Thioune nuovo giocatore della Mokambo Chieti

By

Il centro di origine senegalese Elhadji Thioune, alto 209 cm per 105 kg, raggiunge la corte di coach Rajola dopo aver iniziato la stagione a Mantova (3,2 ppg, 3,2 rpg e 0,4 assist in 14 minuti di utilizzo medio ad allacciata di scarpe). Prodotto delle giovanili della Stella Azzurra, Elhadji ha esordito in serie A2 con la canotta della compagine capitolina (4,5 ppg, campionato 2020/2021).

Nella passata stagione, Thioune ha vestito prima la casacca della Ristopro Fabriano (5,29 ppg), e ha concluso poi il campionato con Nardó (3 ppg). Centro dinamico e dal fisico possente, il classe 2001 è un ulteriore sforzo della dirigenza per raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio stagione.

Benvenuto nella famiglia biancorossa! Oggi alle 16:45 nella sala stampa del Palatricalle, coordinata dal giornalista Stanislao Liberatore, ci sarà la presentazione ufficiale con diretta Facebook sulla pagina della società.

UFF.STAMPA MOKAMBO CHIETI