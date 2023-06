UFFICIALE – Ethan Esposito vestirà la maglia della Tezenis Verona

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto biennale con l’atleta Ethan Esposito. Ala di 201 cm, è nato a Napoli il 22 ottobre del 1999 e nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della APU Udine.

LA CARRIERA

Dopo i primi approcci con la pallacanestro a Napoli, Esposito prosegue il proprio percorso negli Stati Uniti. All’high school veste la maglia della Torrey Pines High School, prima di iniziare il percorso collegiale nel 2018 prima con il San Diego City College (JUCO), per poi passare al college di Sacramento State in NCAA Division I, dove in 3 stagioni mette insieme 81 presenze fatturando una media di 11.2 punti per gara e 5.4 rimbalzi, con un career-high di 32 punti contro Montana State.

Dalla stagione 2021/22 veste la maglia della APU Udine, con la quale raggiunge una finale ed una semifinale playoff, totalizzando 90 presenze totali con un utilizzo medio di 20.4 minuti per gara, 7.1 punti e 4.7 rimbalzi, garantendo alla causa, gara dopo gara, un contributo di grande solidità.

LE DICHIARAZIONI

Ethan Esposito (giocatore): “So che Verona è una società importante che ha voglia di costruire una squadra ambiziosa. Ho parlato con lo staff dirigenziale e tecnico, come loro ho fame di portare la squadra il più avanti possibile nella prossima stagione sportiva. Ho trovato un’intesa immediata con il coach perché sa che voglio migliorare come giocatore e avere un ruolo importante per la squadra”.

Eugenio Agostinelli (direttore sportivo): “Ethan è stato fin dal primo giorno il nostro obiettivo numero 1 nella costruzione del roster, e siamo contenti che abbia scelto Verona per proseguire il suo percorso di crescita. È un giocatore che ha mostrato da subito grande interesse nel progetto Scaligera Basket, sposando i nostri stessi ideali. L’energia, l’atletismo e l’abilità nel fare tante piccole cose sono i marchi di fabbrica di Ethan, che siamo certi lo renderanno un pilastro di questa nuova squadra. È un ragazzo ambizioso, con voglia di crescere e con fame di vittorie: non possiamo che essere soddisfatti di accogliere un giocatore che abbracci così profondamente tutta la nostra voglia di rivalsa”.

Alessandro Ramagli (allenatore): “La prima firma coincide con un giocatore secondo me molto importante perchè ci permette di dare un senso strategico alla costruzione della squadra. Ala forte che ha fatto bene in entrambi i campionati che ha giocato in Italia, è un giocatore in crescita e in evoluzione che sicuramente deve ancora fare dei passi in avanti per stabilizzarsi, consolidarsi e soprattutto salire di livello che è un aspetto nelle sue corde. E’ un accordo molto importante perché abbracciamo un progetto tecnico su un giocatore e il giocatore abbraccia quello della squadra. Quando c’è sinergia, nella proposta che fai e nella richiesta del giocatore ha, si creano quelle connessioni giuste perché quel giocatore possa essere l’asse portante della nuova squadra che si va a formare. Per ripartire dopo un anno difficile terminato con una retrocessione, firmare un giocatore che dà il senso alla costruzione della squadra è molto importante”.

Uff stampa Scaligera Basket Verona