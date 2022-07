UFFICIALE – Eurobasket Roma, sulla panchina c’è Andrea Crosariol

L’Eurobasket Roma comunica di aver affidato ad Andrea Crosariol l’incarico di capo allenatore della prima squadra per la stagione 2022/23.

Chiusa una carriera da giocatore che lo ha visto calcare palcoscenici importanti in Eurolega e con la maglia della Nazionale, il trentasettenne Andrea ha iniziato la carriera da allenatore proprio con l’Eurobasket Roma, ricoprendo per due stagioni il ruolo di assistente. Dopo aver assunto la guida della team temporaneamente per due partite (una vittoria e una sconfitta di 1 punto) durante lo scorso campionato, è stato promosso per la prossima annata sportiva al ruolo di head coach della squadra.

Coach Crosariol è contento del suo nuovo incarico: “Sono felice di proseguire la mia avventura con questa società, motivatissimo nel raccogliere la sfida di questo ruolo, in un ambiente cui mi sono molto legato nelle precedenti due stagioni. Sono grato alla famiglia Buonamici per l’opportunità concessami, da parte mia ho tutta l’intenzione di ripagare la fiducia data”.

A proposito della decisione, il Presidente Armando Buonamici: “Con Andrea abbiamo optato per la continuità rispetto al percorso intrapreso nelle ultime stagioni, con una persona che ha dimostrato per qualità professionali e umane di essere in linea con il nostro progetto, rendendoci la sua scelta per il ruolo naturale. Ci auguriamo di proseguire con il lavoro già iniziato in questi giorni, in totale simbiosi, per toglierci più soddisfazioni possibili insieme”.

Ufficio Stampa Eurobasket Roma