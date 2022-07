UFFICIALE – Federico Zampini lascia Ferrara e firma con Cento

Nella mattinata sui social è stato pubblicato un messaggio che anticipava l’annuncio dell’arrivo di un nuovo giocatore. Gli indizi erano chiari, il fuso orario e l’accenno alla partita appena disputata, dopo il colpo di Daniele Toscano, importante innesto nel roster a disposizione di Matteo Mecacci per la stagione prossima, arriva oggi Mercoledì 6 Luglio quello di Federico Zampini.

Il Play/Guardia alto 191 cm di 78kg classe 1999 arriva dal Kleb Ferrara, quattro le stagioni disputate con la maglia ferrarese, un giocatore giovane di grande energia che potrà trovare spazio e minuti nella formazione centese. Attualmente è impegnato con la maglia azzurra della nazionale U23 a Toronto per il Globl Jam, che proprio ieri sera ha vinto contro il Team USA.

Arriverà in città nelle prossime settimane, dove ci sarà occasione di fare le foto ufficiali e verrà data la possibilità ai tifosi di fare un saluto al nuovo giocatore della Benedetto XIV.

Ecco le parole di Coach Mecacci che commentano il nuovo arrivo “Con la firma di Federico a cui do il mio personale e quello di tutta la società, si apre per la Benedetto XIV la seconda parte di mercato, dove chiuderemo la squadra con gli ultimi due italiani under e i due stranieri. Federico è giovane ma esperto della categoria, che gioca ormai da diversi anni con il quale abbiamo avuto il piacere di confrontarci nelle ultime due stagioni da avversario nei derby con Ferrara. Dopo averci parlato sono certo e convinto che venga a Cento con il massimo delle motivazioni e per fare bene. Questo innesto consentirà di poter avere nella squadra caratteristiche tecniche e duttilità che cercavamo per cambiare qualcosa a livello di spot nel nostro roster. Siamo molto contenti di questa firma e non vediamo l’ora di metterci al lavoro.”

Nel pomeriggio sui nostri canali social, le prime dichiarazioni da biancorosso di Federico Zampini.

Uff stampa Baltur Cento