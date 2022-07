UFFICIALE – Ferrara annuncia Andy Claves II

Il Kleb Basket ha firmato Andy Cleaves II. Guardia, 26 anni, nato a Riverside (California), 188 cm., 82 kg., dopo aver giocato in NCAA nei Warriors Stanislaus State University, l’anno scorso ha indossato la maglia di Horsens in Danimarca dove ha realizzato 18.6 punti di media a partita, 4.7 rimbalzi e 2.2 assist e un high di 32 punti.

“Cleaves era il profilo che cercavamo – le parole del coach del Kleb Spiro Leka -: un giocatore che fa bottino senza essere troppo individualista, mantenendo così gli equilibri all’interno della squadra. Andy non è un ‘selfish player’, ma può segnare dentro un sistema, giocando, se servirà, anche qualche minuto da playmaker. Ha atleticità e fisicità sopra la media, è bravo a segnare nell’uno contro uno ed in uscita dai blocchi, può fare male in vari modi. È un buon passatore e un ruba palloni, dà molta energia in difesa ed ha due gambe esplosive. A livello umano le referenze sono state buone”. “Le prime sensazioni che ho avuto sono state di eccitazione – ha dichiarato il nuovo esterno del Kleb -. Non vedo l’ora di fare il mio viaggio nel bellissimo paese che è l’Italia. Ho grandi aspettative per la mia avventura al Kleb Basket: entrare in un ambiente vincente, di alto livello sarà molto divertente e non vedo l’ora di imparare dai miei compagni di squadra e dallo staff tecnico. Non ho ancora avuto l’opportunità di parlare con coach Spiro Leka, tuttavia so che si aspetta che io faccia il mio gioco, comunichi dentro e fuori dal campo e che mi diverta, come farebbe qualsiasi allenatore. A livello tecnico tattico voglio portare alla squadra una buona difesa, il tiro da fuori e la comunicazione sul parquet. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi tifosi”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Kleb Basket Ferrara