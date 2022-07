UFFICIALE – Ferrara conferma Tommy Pianegonda

Kleb Basket comunica che Tommy Pianegonda, dopo essere rientrato dal prestito ad Empoli (Serie B), farà parte del roster della prima squadra 2022/2023.

Play/guardia, classe 2002, Pianegonda durante la scorsa stagione ha disputato 9 gare con la Top Secret (oltre 7’ di media), per poi spostarsi ad Empoli, dov’è risultato fra gli assoluti mattatori del cammino che ha portato alla salvezza la squadra toscana. Nelle 12 partite della regular season disputate ha chiuso con oltre 10 punti e 2 assist a gara, in 27’ di utilizzo medio, mentre nei play out ha avuto una media di circa 9 punti e oltre 2 assist in 22’ di gioco.

“Tommy Pianegonda dovrà finire il lavoro lasciato a metà l’anno passato con il Kleb – ha dichiarato coach Spiro Leka -. Oltre al fatto che c’è un contratto valido, noi crediamo in lui e nelle sue capacità. Sarà nelle rotazioni importanti della squadra. Lui è entusiasta di questo ed è consapevole che sta lavorando ed investendo su se stesso. Noi siamo contenti che Tommy voglia continuare a crescere e noi siamo qua pronti a dargli una mano. Il progetto su di lui continua. Quando è andato via era solamente un arrivederci e siamo contenti di riaverlo con noi”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Kleb Basket Ferrara