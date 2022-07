UFFICIALE – Forlì annuncia Giulio Gazzotti

Pallacanestro 2.015 dà il benvenuto a Giulio Gazzotti, nuovo arrivato in casa biancorossa!

Di seguito le parole di benvenuto del Presidente Nicosanti, del responsabile dell’area tecnica-sportiva Antimo Martino e le prime dichiarazioni di Giulio.

Nicosanti: “Giulio è un giocatore che si rende utile in tanti aspetti del gioco, è un grande uomo squadra e va a dare forza e completare un reparto lunghi che vedrà oltre a lui Benvenuti, Radonjic ed il giocatore straniero che arriverà. Nel corso della sua carriera si è costruito un’importante esperienza, ha giocato tanti anni in A1 e, negli ultimi due anni di Serie A2 ha centrato una promozione e giocato una semifinale play-off”.

Martino: “Giulio ha esperienza, qualità umane e caratteristiche tecniche che si rileveranno preziose all’interno della squadra. Oramai conosce molto bene il campionato e, venendo da stagioni positive, sono convinto che metterà la sua esperienza a disposizione soprattutto dei più giovani”.

Gazzotti: “Dopo il primo contatto con la Società e con Antimo, abbiamo trovato in fretta un’intesa dal punto di vista tecnico, e sono felice di arrivare a Forlì in questo momento della mia carriera. Sono molto contento, perché in questa nuova avventura vedo una grande opportunità: credo ci aspetterà un campionato bello e divertente, con tante squadre competitive e, personalmente, ho voglia di confermare quanto di buono ho fatto negli ultimi anni. Colgo questa sfida con l’obiettivo di fare il meglio per una piazza che merita una squadra vincente e che dia il piacere di essere seguita”.

#AboutGiulio:

Ala/Centro di 202 cm per 105 kg di peso, Giulio nasce a Bologna il 23 settembre 1991 e si forma cestisticamente nel settore giovanile della Virtus Bologna con la quale vince vari titoli nazionali, fino all’esordio in Serie A nel 2009/10. Il suo percorso di crescita passa per diversi anni di serie B, nel corso dei quali gioca per Gira Ozzano, Latina, Ferrara e Lucca. Nel 2013 torna stabilmente in Serie A, prima con la maglia della Virtus Bologna e poi con quella di Cremona l’anno successivo. Dopo un biennio a Pesaro (2015-2017), torna a Cremona dove rimane fino al 2019, arrivando così a disputare 7 anni consecutivi in Serie A e vincendo una Coppa Italia nel 2019. A dicembre 2019 si trasferisce ad Udine dove rimane per qualche mese prima della sospensione dei campionati a causa della pandemia, prima di trasferirsi a Tortona con la quale nel 2020/2021 raggiunge la promozione in Serie A. Lo scorso anno, indossa i colori del Basket Ravenna, arrivando alla semifinale play-off: per Giulio inizia ora una nuova avventura, vestita di biancorosso!

NAZIONALE:

Giulio ha preso parte a diversi raduni delle nazionali giovanili, ed è stato convocato da coach Caja per la nazionale sperimentale nel 2014.

—

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015