UFFICIALE – Forlì piazza Giacomo Zilli sotto canestro

Pallacanestro 2.015 comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2023/24 con Giacomo Zilli.

“Sono molto contento di essere arrivato a Forlì, piazza importante e con grande tradizione di basket. Sono carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora di cominciare!”

Centro di 2.06 cm, nato a Cividale il 4 aprile 1995 Giacomo inizia il suo percorso nel settore giovanile a Udine, per poi trasferirsi negli USA, dove svolge l’ultimo anno di high school e l’università con UNC Ashville, college di Division 1. Rientrato dall’esperienza al college si trasferisce ad Agrigento per la prima esperienza in serie A2, conclusa con 9 punti di media, che prosegue successivamente ad Udine. Si trasferisce poi ad Orzinuovi nella stagione 2020/21.

Le ultime 2 stagioni lo vedono protagonista a Cento, dove si afferma come elemento di grande solidità mostrando continuità di rendimento e concludendo la stagione a 10 punti di media e 7,5 rimbalzi.

In carriera vanta esperienze con le selezioni nazionali giovanili U15 e U20, dove ha registrato 6,2 punti di media nei tornei svolti.

Ora arriva a Forlì per iniziare una nuova avventura della sua carriera.

“Solidità, esperienza e serietà. Sono le caratteristiche che abbiamo visto in Giacomo e che ci fanno ben sperare che il suo percorso di crescita possa continuare anche a Forlì.”, il commento di Giancarlo Nicosanti, Presidente di Pallacanestro 2.015.

“Diamo il benvenuto ad un giocatore che da subito ha manifestato grande interesse nell’opportunità di poter vestire la nostra maglia nella prossima stagione. – continua così il coach Antimo Martino -. Siamo convinti che Giacomo abbia le qualità tecniche e umane per fare parte del nuovo gruppo che, come lo scorso, sarà formato innanzitutto da giocatori che credono nel lavoro e che abbiano l’entusiasmo e le motivazioni per dare il massimo quotidianamente.”

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015