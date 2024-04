UFFICIALE – Forlì, rinnovo biennale con coach Antimo Martino

Pallacanestro Forlì 2.015 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto con coach Antimo Martino.

Con una conferenza stampa convocata dal Presidente Giancarlo Nicosanti per importanti comunicazioni, presso la prestigiosa sede di Unieuro S.p.A., in Palazzo Hercolani, nel cuore di Forlì, la prima carica societaria biancorossa ha annunciato il prolungamento dell’accordo con coach Antimo Martino.

Il Presidente Giancarlo Nicosanti: “Stiamo finendo un anno estremamente positivo, poi i bilanci ovviamente si fanno a fine campionato. Abbiamo vissuto un nuovo anno importante per noi pur con le difficoltà di inizio anno, che non possiamo dimenticare sul piano dei costi, completamente diversi a causa del nuovo ordinamento del lavoro. Quindi siamo ripartiti per costruire la squadra di quest’anno anche con alcune incognite, ma anche da diverse certezze, come alcuni giocatori, ossatura di quest’anno, e la certezza di aver creato in questi pochi anni una società strutturata che ha messo la parola serietà davanti ad ogni decisione presa. Tra le certezze dalle quali siamo partiti ci sono le persone che hanno costruito il roster di quest’anno: Antimo Martino e Renato Pasquali. Il nostro obiettivo era quello di creare una squadra e, per fare questo, serve una società e con essa chi la segue quotidianamente. Oltre alla società, il protagonista più importante è stato l’allenatore. Con Antimo abbiamo fatto un percorso straordinario, per risultati e continuità. Come obiettivo avevamo da tempo quello di continuare con Antimo Martino e ci sembrava oggi opportuno sederci proprio con Antimo e dare un seguito al futuro di entrambi, in una società che sicuramente non è la più ricca sul piano economico del panorama, ma sicuramente ricca in termini di valori. E ci siamo chiesti cosa possiamo fare insieme per i prossimi due anni. Sono contento di poter annunciare che tra qualche minuto firmeremo qui insieme ad Antimo il prolungamento del contratto.”

Coach Antimo Martino: “Ringrazio per le belle parole il Presidente e tutti i soci, così come ringrazio Renato Pasquali per la fiducia che mi è stata data e rinnovata. In questo ultimo periodo ho percepito la stima della società ed il piacere, reciproco, di continuare insieme. E’ chiaro che veniamo da due anni molto belli e può apparire semplice pensare solo agli aspetti positivi e ai risultati. Ma ci sono in gioco anche i valori di una società, la sua organizzazione e la sua ambizione. Un po’ tutti questi elementi sono stati per me determinanti e quindi oggi sono molto felice di rinnovare con Forlì. Credo sia giusto dare continuità a quanto fatto fino ad oggi. E’ importante per me e sono certo lo sia anche per la società. Abbiamo un obiettivo a breve importante per il campo. Ringrazio la società, la mia famiglia qui presente, il mio procuratore Lapenna e ovviamente anche i tifosi, sia quelli della Curva Nord Forlì, che tanti che per strada mi fermavano negli ultimi giorni per chiedermi se rimanevo. Oggi hanno la risposta.”

Giuseppe Febbri, socio della Fondazione Pallacanestro 2.015 Forlì: “Sono orgoglioso di rappresentare la Fondazione in questo momento. Mi piace oggi sottolineare che la serietà e la coesione della squadra sono lo specchio della coesione dei soci. E’ per tutti noi un giorno importante e ringrazio Antimo Martino per quanto fatto e per quanto farà per la nostra società”

Il General Manager Renato Pasquali: ” Mi fa piacere che nelle parole di Presidente e allenatore si sia parlato di programmazione e ambizione. Indice di serietà. L’ambizione è giusto che ci sia, nel rispetto dei soci e della passione che ci mettono. Quanto ad Antimo, vivendo a stretto contatto con lui, prima che allenatore è una persona che stimo moltissimo. Come allenatore, poi, è un tecnico in grado di fare di un gruppo di giocatori una squadra. Per quanto mi riguarda, uno dei migliori. E’ un allenatore con obiettivi chiari e nel quotidiano lo dimostra a tutti coloro che collaborano con lui.”

Nato a Isernia il 16 agosto del 1978, dopo aver mosso i primi passi da allenatore nelle giovanili della Virtus Roma ed essersi seduto sulla panchina capitolina in veste di vice allenatore, al cospetto di alcuni dei più grandi coach internazionali, coach Martino esordisce da capoallenatore in Serie A2 nella stagione 2014/15, sulla panchina della Piero Manetti Ravenna. Dopo aver portato i giallorossi romagnoli alle semifinali playoff nella stagione 2016/17 e alla finale di Coppa Italia del 2018, Antimo Martino firma alla Fortitudo Bologna. Qui, conquista Supercoppa LNP, promozione con tre giornate d’anticipo e l’anno seguente qualifica gli emiliani alla Coppa Italia di Serie A. Dopo un passaggio a Reggio Emilia ed un ritorno in Fortitudo, nell’estate del 2022, Antimo Martino firma con la Pallacanestro Forlì 2.015 in qualità di allenatore e responsabile dell’area tecnica. Con i biancorossi segna in due anni il punto più alto della giovane storia del sodalizio forlivese, portando e mantenendo Forlì in cima alla classifica della serie A2 per due stagioni, con l’incredibile record dell’80% di vittorie in ciascuna delle due stagioni. Stagioni nelle quali ha disputato una finale playoff e vinto, a marzo di quest’anno, la Coppa Italia di Serie A2. Il rinnovo, della durata di due anni, arriva alle porte della post season.

