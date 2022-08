UFFICIALE – Fortitudo Bologna, firmato Steven Davis

Fortitudo Pallacanestro è lieta di aver raggiunto un accordo con l’atleta Steven Davis. Ala grande di 203 cm, nato a Indianapolis il 12 settembre 1993, Davis cresce cestisticamente nel College di Wright State Raiders (Ohio), collezionando numeri in costante crescita per poi dare il via alla sua carriera da professionista, in Europa, nella stagione 2017/18 in Ungheria. Successivamente, Steven si trasferisce in Slovacchia e Svezia (per un biennio al Lulea), mantenendosi costantemente in doppia cifra realizzativa di media. Nell’ultima stagione agonistica, ecco aprirsi per Steven le porte della nostra serie A2, con un’annata vissuta da assoluto protagonista con la maglia di Biella. Numeri e impatto davvero di primissimo livello per Steven che, in terra piemontese, ha mantenuto una media di 18,3 punti e 6,3 rimbalzi a partita, con il 39,5% dall’arco dei tre punti. Pericolosità al tiro, presenza sotto le plance, energia e grande atletismo: Benvenuto in Effe, Steven!

UFF. STAMPA FORTITUDO BOLOGNA