UFFICIALE – Fortitudo Bologna ingaggia Paolo Paci

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Paolo Paci. Nato a Chivasso il 5 luglio 1990, ala/centro di 209 cm, Paci cresce cestisticamente a Casale Monferrato alternando, poi, la sua carriera da senior tra Omegna, Mens Sana Siena, Jesi, Roseto, Andrea Costa Imola. Nella stagione 2019/20, Paolo approda alla JuveCaserta dimostrandosi, ancora una volta, giocatore di importante consistenza e affidabilità per il campionato di serie A2. E dopo l’annata 2020/21 trascorsa con la Real Sebastian Rieti, Paci ha disputato l’ultima stagione agonistica con la maglia dell’Urania Milano, divenendo subito uno dei leader della squadra e mantenendo una media di 7,9 punti e 5,3 rimbalzi a partita. Ora, per Paolo, si concretizza il passaggio alla Fortitudo, alla quale serviranno tantissimo la sua esperienza, la sua energia e la sua grande voglia di lottare sotto i tabelloni. Benvenuto in Effe, Paolo!

