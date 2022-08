UFFICIALE – Fortitudo Bologna ingaggia Ygor Biordi

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Ygor Biordi. Nato a San Marino il 17 gennaio 1996, ala/pivot di 204 cm, Biordi cresce cestisticamente nei Crabs Rimini, per poi indossare le maglie di Fondi, Cefalù, Catanzaro, Crema, Porto Sant’Elpidio e Soresina. Nella stagione 2020/21, Ygor ha militato, in serie A, nella Virtus Roma (2,7 punti e 2 rimbalzi di media in 7 partite giocate con i capitolini), per poi chiudere la stagione a Ruvo di Puglia, dove ha raggiunto i playoff di Serie B. Nell’ultima stagione agonistica, Biordi ha indossato la maglia della Pallacanestro Trapani mantenendo, nella stagione regolare, una media di 3,1 punti e 3 rimbalzi a partita, salendo a 7 punti di media nella fase ad orologio. Recentemente, Ygor ha partecipato agli Europei dei Piccoli Stati disputati a Malta, dove San Marino ha chiuso al quinto posto. Nella competizione, Biordi ha mantenuto una media di 8 punti e altrettanti rimbalzi a partita. Lungo atletico e dotato di buona predisposizione a rimbalzo, Ygor potrà occupare lo spot sia di ala forte, sia di centro. Benvenuto in Effe, Ygor!

Uff.Stampa Fortitudo Bologna