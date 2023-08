UFFICIALE – Fortitudo Bologna, Nicoló Basciano nuovo GM

Fortitudo Pallacanestro comunica di aver affidato l’incarico di General Manager al Sig. Nicoló Basciano. Nato a Erice il 7 ottobre 1993, Basciano vanta una già lunga e importante esperienza in ambito dirigenziale nel nostro basket, pur non avendo ancora compiuto 30 anni. Appassionato, tenace e molto determinato, Nicoló ha vissuto il suo primo anno da addetto ai lavori della Pallacanestro Trapani nel 2011, nel ruolo di dirigente accompagnatore. Tredici stagioni consecutive al timone del Club siciliano, percorrendo tappe molto importanti e prestigiose del sodalizio granata.

Nicoló Basciano è stato prima nominato General Manager della Pallacanestro Trapani nel 2016 diventandone, poi, Amministratore Delegato nelle ultime cinque stagioni. Sul campo (dal 2016 ad oggi), la squadra siciliana ha sempre disputato il campionato di serie A2 ottenendo anche, per quattro volte, l’accesso ai Playoff. Ora, per Nicoló, si materializza la prima, importante esperienza professionale al di fuori della sua terra natale. Fortitudo Pallacanestro, lieta di averlo accolto nella sua famiglia, gli augura fin d’ora buon lavoro, certa che la sua passione e disponibilitá sul lavoro saranno fondamentali per una collaborazione proficua e duratura.

