UFFICIALE – Fortitudo Bologna, rinnovo pluriennale con Pietro Aradori

Fortitudo Pallacanestro è lieta di ufficializzare l’accordo raggiunto per l’estensione contrattuale pluriennale dell’atleta Pietro Aradori. Sono stati definiti, con reciproca soddisfazione, alcuni tecnicismi legati al pregresso che hanno, di fatto, reso necessario attendere qualche giorno in più per siglare un’estensione contrattuale che tanto per il Club, quanto per il giocatore (che ha accettato una sensibile riduzione d’ingaggio), non è mai stata in discussione. Pietro Aradori indosserà, pertanto, la maglia della Effe anche in serie A2, avendo deciso di condividere il progetto di rilancio della squadra in seguito alla scorsa, sfortunata stagione.

UFF. STAMPA FORTITUDO PALL. BOLOGNA 103