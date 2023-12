UFFICIALE – Francesco Pellegrino è un nuovo giocatore della Rivierabanca Rimini

Rivierabanca Basket Rimini comunica di aver tesserato nella giornata dello scorso venerdì 1 dicembre (rientrando nella prima finestra di mercato) l’atleta Francesco Pellegrino, pivot di 213 centimetri, nato a Vittoria il 6 agosto del 1991, negli ultimi due anni in forza all’Apu Udine.

Francesco in questo momento è in fase di recupero da un’operazione al polso della mano destra e verrà aggregato al gruppo di lavoro seguito dallo staff tecnico e medico per permettergli di recuperare attraverso una riabilitazione mirata al ritorno in campo. La società ha voluto tesserare l’atleta nella prima finestra di mercato pur consapevole di inserire un giocatore “in fase di recupero da operazione” per mantenere la possibilità di avere nella seconda fase di mercato eventuali altre due opportunità di inserimenti.

Una volta recuperato, Pellegrino verrà messo a disposizione di coach Dell’Agnello con l’idea di allungare il roster con un elemento di assoluto valore. Nei prossimi giorni verranno svolte le visite specialistiche e verranno valuti i tempi per il ritorno all’attività agonistica dell’atleta, che dovrebbe essere pronto entro il mese di gennaio. Durante le scorse ore Francesco è arrivato a Rimini per iniziare a prendere confidenza con il nuovo club e con la sua nuova città.

Benvenuto Francesco!

uff.stampa basket rimini