UFFICIALE – Francesco Stefanelli e Giovanni Severini lasciano Cantù

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Francesco Stefanelli.

Il club ringrazia Francesco per l’impegno e la professionalità profuse in queste due stagioni e gli augura le migliori fortune per la sua carriera futura.

Acqua S.Bernardo Cantù coglie l’occasione per ringraziare anche, per la serietà e la dedizione dimostrate, Giovanni Severini, con cui le strade sportive si sono divise alla naturale scadenza del suo contratto.

