UFFICIALE – Francesco Stefanelli è un nuovo giocatore di Verona

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto con l’atleta Francesco Stefanelli. Guardia di 195 centimetri di altezza nato il 21 gennaio del 1995 a San Miniato, Stefanelli ha vestito la maglia dell’Acqua S. Bernardo Cantù nelle ultime due stagioni.

LA CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile di San Miniato, ha debuttato in Serie B con la maglia de La Falegnami Castelfiorentino nella stagione 2013/14. Torna successivamente a San Miniato dove conquista la promozione dalla Serie C alla Serie B e rimane consecutivamente per tre campionati.

La stagione 2017/18 segna il suo debutto in Serie A2, con la maglia di Tortona; mette assieme 30 presenze con una media di 5.0 punti per gara. Nel 2018/19 passa a Biella (sempre in Serie A2, 10 presenze, 8 punti di media) dove rimane per una stagione.

Nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 veste la maglia della NPC Rieti trovando sempre più spazio; chiude la sua prima stagione con 20 gare giocate, 9.5 punti di media e 2.6 assist, mentre in quella successiva trova la definitiva consacrazione nella categoria, mettendo insieme 19 presenze in stagione regolare con 16.3 punti di media 3.5 rimbalzi e 2.9 assist. Passa poi a Cantù dove nella prima stagione raggiunge la finale playoff, mentre nell’ultima esce in semifinale, segnando 10.9, 1.9 rimbalzi e 1.9 assist nella stagione 2021/22, e 7.5 punti, 1.7 assist e 1.6 rimbalzi di media nella stagione 2022/23.

LE DICHIARAZIONI

Francesco Stefanelli (giocatore): “Sono molto contento di questa scelta che è stata bilaterale. Ho grandissima stima nell’allenatore e sono contento di arrivare in una piazza così importante del basket italiano. Questi due sono stati i principali fattori che hanno determinato la mia scelta. Il coach mi ha fatto una grandissima impressione, mi ha trasmesso idee precise e mi ha fatto sentire un giocatore importante, quello di cui ora ho bisogno. Verona è da tantissimi anni una piazza storica, di conseguenza sono molto contento di giocare per la Scaligera Basket e mi metterò a disposizione per raggiungere i nostri obiettivi .”

Eugenio Agostinelli (direttore sportivo): “L’arrivo di Stefanelli va ad aggiungere qualità ed imprevedibilità offensiva al nostro roster. È un ragazzo motivato, convinto di trovare nella Scaligera Basket la giusta opportunità per fare lo step decisivo per la sua carriera, per affermarsi come giocatore di alto profilo in questa categoria. Si sta formando un reparto esterni talentuoso e versatile, e lo andremo ad ultimare con gli uomini giusti, che saranno felici di far parte del nostro progetto”.

Alessandro Ramagli (allenatore): “Diamo il benvenuto ad un giocatore che ha saputo vestire diversi abiti nel corso della sua carriera: ha fatto la gavetta, sa cosa significa sgomitare per raggiungere un obiettivo e poi ha saputo ritagliarsi un ruolo importante in squadre di alto livello. Chiederemo di essere se stesso, di portare quell’energia e capacità realizzativa che lo hanno sempre contraddistinto. Ma anche di essere un punto di riferimento per una squadra abbastanza giovane che sta nascendo, lui nel pieno della maturità può dare molto. Per le modalità con le quali ha accettato di venire da noi, mi fa pensare, e me lo ha detto, che ci sia grande desidero di mettersi al servizio della squadra per raggiungere gli obiettivi sportivi che questa stagione ci mette davanti”.

