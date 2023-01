UFFICIALE – Gabriele Benetti nuovo rinforzo di Pistoia

Pistoia Basket 2000 comunica di aver ingaggiato fino al termine della stagione sportiva 2022/23 Gabriele Benetti.

Nato a Vicenza nel 1995, ala di 200 cm per 91kg, Benetti ha mosso i primi passi nel settore giovanile della sua città prima di approdare, nel 2013, alla Virtus Bologna. Con le “Vu Nere” arriva terzo alle finali nazionali Under 19 e, nel 2014, debutta in Serie A. Si fa vedere anche in ambito azzurro con 13 presenze tra Under18 e Under20.

Nel 2015 passa alla Virtus Roma, in serie A2, dove disputa tre stagioni consecutive scendendo in campo per 59 volte prima di subire un grave infortunio al crociato. Torna a calcare il parquet nella stagione 2018/19 in alcune apparizioni con Legnano e poi, dal 2020/21, si trasferisce alla Benacquista Latina dove porta a termine una ottima stagione visto che, tra Supercoppa e regular season, riesce a mettere a referto 10 punti di media a gara (che diventano 12.2 nella seconda fase) aggiungendoci oltre 4 rimbalzi a partita.

Lo scorso campionato si trasferisce, sempre in A2, a Fabriano dove ha viaggiato con una media di 7.23 punti e 3.45 rimbalzi in 24 minuti di impiego fino a marzo 2022 quando viene ingaggiato dall’OraSì Ravenna come rinforzo per il rush finale di stagione: per lui 14’ di media di utilizzo nei playoff con il 53% da due punti. Infine, nel settembre scorso è stato aggregato all’HDL Nardò dove ha giocato le tre partite del girone di Supercoppa con un impiego di oltre 22’ di media totalizzando 8.7 punti col 34% da tre punti. Per l’avventura in biancorosso ha scelto la maglia numero 0.

Questo il commento del coach della Giorgio Tesi Group, Nicola Brienza. «In questo momento è un giocatore che ci darà una grande mano nell’immediato per quanto concerne le nostre rotazioni, a partire dagli allenamenti ed anche in partita in modo da avere un numero di giocatori più elevato dopo l’infortunio subito da Angelo Del Chiaro. La sua priorità adesso è questa, per di più sapendo che è fermo da qualche mese e quindi servirà del tempo per vederlo nella sua condizione ottimale: sarà compito mio e della squadra inserirlo al meglio per poi trovare il modo di sfruttare le sue qualità e poter avere un miglioramento come squadra».

Queste, invece, le prime parole in biancorosso di Gabriele Benetti che è arrivato a Pistoia a metà della scorsa settimana avendo già svolto le prime sedute di allenamento. «Sono davvero contento di iniziare questa avventura e gli stimoli sono enormi. Arrivo in una squadra che si trova al primo posto con grandi qualità ed in una piazza che ammiro da tantissimi anni: pertanto non posso che essere onorato di vestire i colori biancorossi. Manco dal parquet e dal clima-partita da qualche mese ma, nel frattempo, mi sono allenato col mio preparatore atletico, adesso devo ritrovare il clima “vero” del campo. In questi primi giorni ho visto un gruppo unito che è alla base dei risultati che stanno arrivando unitamente ad una società seria e ben organizzata. Non voglio sbilanciarmi sugli obiettivi da raggiungere, mi auguro soltanto di arrivare il più in alto possibile».

