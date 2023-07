UFFICIALE – Gennaro Di Carlo confermato sulla panchina di Nardò

Nardò Basket è lieta di comunicare il rinnovo di Gennaro Di Carlo: il classe ‘73 sarà l’allenatore dei granata per il secondo anno consecutivo.

Coach Di Carlo, che, nel corso della passata stagione, ha saputo far fronte alle numerose difficoltà incontrate dalla squadra, infortuni su tutte, conquistando i primi storici playoff in A2 per Nardò: la serie disputata contro Cantù, con la vittoria in gara 3 prima di arrendersi nello scontro successivo, costituisce l’apice raggiunto dai granata nel corso della storia del club.

Buon lavoro, coach!

“Sono molto contento di proseguire con Nardò un percorso iniziato lo scorso anno – afferma coach Di Carlo – che ci ha portato a successi importanti e storici per questo club. Adesso bisogna girare pagina e guardare avanti con prospettive e visioni completamente diverse. Ringrazio Cesare Barbetta, Tommaso Greco e Marco Papadia per la fiducia accordatami per affrontare un cammino lungo e pieno di soddisfazioni. La prossima stagione andrà vissuta all’insegna del coraggio e dell’unità d’intenti: coraggio inteso come capacità di continuare a migliorarsi dopo i brillanti successi sportivi dello scorso campionato; unità d’intenti perché volendo alzare l’asticella competitiva affronteremo maggiori difficoltà che metteranno a dura prova gli equilibri interni a vari livelli. La capacità di condividere le problematiche e come risolverle faranno la differenza. Sono molto fiducioso e motivato, non vedo l’ora di cominciare e di rivedere i numerosi e calorosi tifosi neretini”.

UFF. STAMPA NARDO’ BASKET