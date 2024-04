Giacomo Dell’Agnello resterà una Eagle per un’altra stagione, fino al 2025! Ha esordito in serie A2 insieme a noi ed ora è la vera e propria anima della squadra: dopo un passato da avversario in serie B, Jack si è conquistato il cuore dei tifosi con il suo stile di gioco inconfondibile e la sua passione trascinante. In 71 partite giocate in maglia gialloblu ha tenuto medie di 10 punti, 5.4 rimbalzi e 2.8 assist.

UFF.STAMPA GESTECO CIVIDALE