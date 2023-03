UFFICIALE – Giancarlo Sacco nuovo Senior assistant coach dell’Apu Old Wild West Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Giancarlo Sacco come “Senior assistant coach” per la stagione in corso.

Nato a Pesaro il 25 gennaio 1957, Sacco ha iniziato la carriera da allenatore a metà degli Anni Ottanta nella Victoria Libertas Pesaro, dove è tornato nelle stagioni 1998-1999 e 2019-2020. Nelle Marche ha conquistato una Coppa Italia di Serie A nel 1985, risultando “Allenatore dell’anno”. Dopo due stagioni a Livorno, nel 1989 approda alla Pallacanestro Varese, dove verrà richiamato anche nel 2001. Trapani e Marsala sono le successive tappe di una carriera decennale, che ha visto Sacco anche guidare la Polti Cantù (in A2), con la quale ha sfiorato la promozione nella massima divisione al termine del campionato 1994-1995. Tra le esperienze successive, segnaliamo Pavia, Rimini e Recanati dove rimane per tre stagioni senza continuità. Nel 2018 viene chiamato a sostituire Cesare Ciocca sulla panchina di Bergamo (7 vittorie e una sola sconfitta). A dicembre dell’anno successivo ritorna a Pesaro, ultima esperienza prima dell’approdo all’Apu Old Wild West Udine.

Uff.Stampa APU Udine