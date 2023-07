UFFICIALE – Gianmarco Arletti firma con Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Gianmarco Arletti.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Con Arletti inseriamo un ragazzo dalle grandi potenzialità che contiamo di veder crescere durante l’anno. Confidiamo che il suo entusiasmo e la sua voglia di migliorare siano contagiosi per tutta la squadra”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Gianmarco è un giocatore con spiccate doti atletiche e grossi margini di crescita. Può ricoprire più ruoli nella rotazione degli esterni e mettersi al servizio della squadra con la sua energia ed il suo entusiasmo per questa sua prima esperienza senior”.

Nato a Bologna il 25 dicembre 2001, ala di 195 centimetri per 92 chilogrammi, Arletti si è traferito negli Stati Uniti per frequentare l’high school a Holy Cross. Nel suo ultimo anno ha guidato la squadra per punti (16.3) e assist (6.5) di media. Nella stagione 2020-2021 continua il suo percorso di formazione iscrivendosi al college. Per tre anni consecutivi ha vestito la maglia dei Blue Hans alla University of Delaware. L’ultima stagione ha fatto registrare 5.2 punti e 3 rimbalzi in 21 minuti di media. Arletti ha partecipato anche all’Europeo U20 challengers nel 2021 con la maglia della Nazionale italiana. Per il neoacquisto bianconero 10 punti di media in 5 partite.

Benvenuto a Udine Gianmarco!

UFF.STAMPA APU UDINE