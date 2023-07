UFFICIALE – Gianmarco Bertetti firma con Vigevano

La Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 è lieta di comunicare che Gianmarco Bertetti vestirà la maglia ducale nella prossima stagione.

Nato il 21 novembre 2001 a Biella, il playmaker di 177 centimetri,cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Pallacanestro Biella, dove arriva a giocare in prima squadra nella stagione 2018-2019. I suoi numeri migliorano anno dopo anno nelle 4 stagioni trascorse in Piemonte: Gianmarco termine la regular season 2021-22 con oltre 9 punti e 2,5 assist a gara, in 21’ minuti di media. Nella stagione 2022-2023 inizia il suo percorso Ferrara sempre in quota under, dove registra oltre 6 punti, 3.8 assist e 2 rimbalzi di media in 23 partite per poi concludere la stagione presso la società Apu Udine.

Le parole di Coach Pansa:

“Gianmarco rappresentava per noi la prima scelta,per la squadra che vogliamo essere.Abbiamo molte similitudini con lui,abbiamo molti giocatori esperti ma che dovranno affrontare la categoria in maniera sfacciata ed arrembante,così come sono le carratteristiche di Gianmarco. Nonostante la giovane età ha già avuto esperienze importanti come quella della salvezza con Biella,come la prima fase a Ferrara,non senza difficoltà per motivi legati all’ambiente,dove è riusciuto comunque ad emergere,ed il finale di stagione a Udine.

Pensiamo dunque abbia la giusta esperienza per affrontare la stagione con noi.

UFF.STAMPA PALL.VIGEVANO