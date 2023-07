UFFICIALE – Giorgio Broglia e Vigevano si separano

La Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 comunica che Giorgio Broglia non vestirà la maglia Gialloblù nella prossima stagione

Le parole del Presidente, Sebastian Perini: “Giorgio è stato un cardine fondamentale del gruppo che ha magnificamente centrato la promozione e ci ha reso così orgogliosi. Ha portato a Vigevano la sua classe cestistica, ma anche la sua personalità e il suo approccio umano unico. La sua esperienza è stata preziosa per la crescita della squadra e per tenere la barra dritta nei momenti di tempesta durante la stagione sportiva. Vigevano sarà sempre casa per Giorgio Broglia. Personalmente, a nome di tutta la società, gli auguro tutto il meglio per il prosieguo della sua carriera e per il futuro in generale.”

UFF.STAMPA PALL.VIGEVANO