UFFICIALE – Giorgio Piunti rimane all’Urania Milano

Capitan Giorgio Piunti ruggisce per la sesta volta. Confermato per la prossima stagione con la maglia dei Wildcats il centro rossoblu, arrivato al sesto torneo consecutivo con Urania, il terzo da capitano. Soddisfazione e grinta, come sempre, da leader del lungo ascolano che spiega le sue emozioni:

“C’è tanta voglia di continuare il percorso con Urania, lo scorso anno siamo riusciti a progredire in modo netto, arrivando con pieno merito in zona playoff. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, con l’obbiettivo di far salire ulteriormente l’asticella dei nostri traguardi stagionali”.

UFF.STAMPA URANIA MILANO