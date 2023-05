UFFICIALE – Giorgio Valli torna ad allenare Mantova

La Pallacanestro Mantovana comunica il ritorno di Giorgio Valli alla guida della squadra a partire da oggi. Nel ruolo di head coach sarà affiancato da Nicolas Zanco come primo assistant coach e da Andrea Niccolai e Alberto D’Amelio come secondi assistenti.

La Società desidera ringraziare Giorgio per lo spirito di squadra e di servizio con il quale ha accolto l’invito a tornare alla guida degli Stings in un momento così delicato e decisivo per il traguardo della salvezza.



Allo stesso tempo, il club ringrazia Nicolas per tutto l’impegno profuso in questi mesi così travagliati e per la fondamentale collaborazione che continuerà a fornire. Ora, tutti insieme, la squadra, lo staff tecnico e la società hanno un solo e comune obiettivo, al quale dovranno dedicare tutte le loro energie: la salvezza degli Stings!

UFF.STAMPA STINGS MANTOVA