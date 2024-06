UFFICIALE – Giovanni Pini rinforza il reparto lunghi dell’Apu Old Wild West Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Giovanni Pini.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Con Giovanni inseriamo un giocatore esperto, che ha sempre portato, alle squadre in cui ha giocato, un grande contributo in termini di solidità e affidabilità”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Giovanni ha esperienza, mentalità vincente e duttilità. È sempre stato un protagonista di questo campionato e con lui aggiungiamo un elemento di provato valore al nostro reparto lunghi”.

Nato a Carpi (in provincia di Modena) il 25 luglio 1992, centro di 205 centimetri per 100 chilogrammi, Pini arriva a Udine dopo l’esperienza in Serie A con la Givova Scafati.

Il nuovo innesto bianconero è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, società con la quale ha esordito in Serie A2 nella stagione 2010-2011. L’anno successivo, sempre con la maglia di Reggio Emilia, conquista la prima promozione in Serie A della sua carriera. Dopo 1 anno di prestito alla Fortitudo Bologna, Pini ritorna a Reggio Emilia nel 2014 e gioca nel massimo campionato italiano all’età di 21 anni. Un biennio ricco di successi, culminato con la finale scudetto e la vittoria dell’EuroChallenge. Terminata l’esperienza in Emilia-Romagna, Giovanni ha giocato in Serie A per 1 anno ad Avellino. Nell’estate del 2016 arriva il trasferimento a Verona (in Serie A2), prima di fare ritorno alla Fortitudo Bologna. Con la maglia della “Effe” il lungo bianconero ha vinto la Supercoppa LNP e conquistato la seconda promozione in carriera nella stagione 2018-2019: per Pini oltre 9 punti di media in 27 partite. Si aprono le porte per una nuova esperienza in Serie A, questa volta con la Virtus Roma (5 punti e 3 rimbalzi a partita in 22 minuti di media). Nell’estate del 2020 Giovanni firma per due anni a Verona in A2. Con la formazione veneta ha conquista la sua terza promozione personale battendo in finale proprio l’Apu. A Verona Pini torna a calcare i parquet della Serie A dopo aver iniziato la stagione 2022-2023 a Cantù.

Pini ha vestito la maglia della Nazionale Italiana dell’Under 16, Under 18 e Under 20, per un totale di 52 presenze. L’ultima esperienza in Azzurro lo ha visto protagonista con la Nazionale Sperimentale nel 2014.

UFF. STAMPA APU UDINE