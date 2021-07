La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Giovanni Veronesi, che farà parte del roster nerazzurroveronesi 3 nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Veronesi, guardia/ala piccola, classe 1998 per 198 cm di altezza e 98 kg di peso, è reduce da una brillante stagione con la maglia della Fortitudo Agrigento con cui ha sfiorato la promozione in Serie A2, arrendendosi solo negli istanti finali di gara 5 alla formazione di Chiusi. Per l’atleta nativo di Brescia, che è stato anche il terzo migliore Under 21 di Serie B della stagione 2020/21, il campionato si è concluso con 16.3 punti, 4.2 rimbalzi e 2 assist di media a partita.

Giovanni era arrivato in Sicilia già nel mese di gennaio 2020 e proprio una delle sue prime partite con la maglia della Fortitudo, allora militante in Serie A2 (prima della scelta di auto-retrocedere in Serie B la scorsa estate), l’aveva disputata al PalaBianchini contro i nerazzurri. Ora tornerà nel capoluogo pontino per essere parte integrante del progetto della Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel corso del prossimo torneo: «Aver parlato con coach Gramenzi, che mi è sembrata una persona molto professionale e che mi ha illustrato in modo chiaro il progetto e il ruolo che avrò all’interno della squadra, oltre alla possibilità di tornare in una categoria superiore che era un mio grande desiderio, sono stati i fattori principali che mi hanno spinto ad accettare senza esitazioni la proposta di una società seria come Latina».

Veronesi conosce solo di nome i suoi nuovi compagni di squadra, avendoli incontrati sui vari campi di gioco come avversari, ma è un ragazzo solare e socievole, al quale piace stare in compagnia e non avrà certo difficoltà a integrarsi nella sua nuova squadra: «Sono davvero molto contento di avere l’opportunità di iniziare questa nuova avventura in Serie A2, partendo dall’inizio, a differenza di quando arrivai ad Agrigento a gennaio 2020, dove, a campionato in corso, ho dovuto inserirmi in un sistema già collaudato. Quest’anno, invece, avrò la possibilità di dimostrare, fin da subito, di poter giocare in questa categoria e di poter dare il mio contributo alla squadra».

Giovanni è molto felice della sua scelta ed è pronto a impegnarsi al massimo con i colori della Latina Basket: «Spero tanto che il prossimo campionato possa essere disputato con la presenza del pubblico, perché i tifosi sono parte integrante del nostro sport. Scendiamo in campo non soltanto per noi stessi, ma per tutti gli appassionati, per i tifosi che ci seguono, per la città che rappresentiamo e che desideriamo possa essere orgogliosa di noi. Per questo motivo non vedo l’ora di conoscere i tifosi di Latina per dimostrare che sono pronto a combattere insieme a loro per raggiungere il miglior risultato possibile».

A Giovanni va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo per questa esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

La carriera – Giovanni Veronesi, guardia/ala piccola di 198 cm per 98 kg di peso, nasce a Brescia il 21 marzo 1998. Le sue prime esperienze cestistiche le matura nel settore giovanile a Iseo (2014-15), nella stagione successiva si sposta a Bergamo per prendere parte al campionato di Serie D con la Bluorobica, per poi far ritorno a Iseo (2016-17) dove disputerà il suo primo torneo di Serie B con i colori della Argomm Basket. A gennaio del 2017 arriva la chiamata dalla Serie A e Veronesi si trasferisce alla Germani Brescia, per disputare contestualmente anche il campionato di Serie C con la Virtus Brescia. Nella stagione 2018/19 torna a militare in Serie B con la Juve Cremona, dove rimane fino al gennaio 2020 quando si sposta in terra siciliana per partecipare alla parte finale del campionato di Serie A2 (poi interrotto per la pandemia) con la maglia della Fortitudo Agrigento. La compagine siciliana nell’estate del 2020 opta per l’autoretrocessione in serie B e Giovanni Veronesi diventa uno degli artefici della bellissima cavalcata della Fortitudo che è arrivata a un passo dalla promozione in Serie A2. Per la stagione 2021/22 Giovanni Veronesi indosserà la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

