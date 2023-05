UFFICIALE – Giuseppe Di Manno nuovo coach della Benacquista Assicurazioni Latina Basket

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente che Coach Giuseppe Di Manno è il nuovo Capo Allenatore della squadra militante in Serie A2.

Coach Di Manno è alla sua dodicesima stagione in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket ed è sempre stato un punto di riferimento importante sia per il settore giovanile, che per la prima squadra. Il suo lungo percorso con il club pontino (vedi paragrafo “La carriera”, ndr) lo ha visto rivestire il ruolo di vice allenatore della prima squadra, e, in alcune stagioni, anche quello di Responsabile del Settore Giovanile nerazzurro. È stato sempre un vero e proprio anello di congiunzione tra i due settori. La preparazione, l’esperienza, la competenza di Coach Di Manno sono aspetti determinanti, che si sono rivelati un punto di forza per la società, che dal canto suo con questo accordo prosegue nell’ottica costante di valorizzare i talenti del territorio.

Da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista, dello staff dirigenziale, tecnico, sanitario e di tutti i collaboratori nerazzurri, un grande e sincero “in bocca al lupo” a Peppe per questa nuova avventura con i colori della Latina Basket.

Coach Giuseppe Di Manno

Dichiarazione ufficiale

«Sono molto orgoglioso che Latina Basket abbia pensato a me per guidare la squadra in una stagione molto importante come la prossima, è una grande soddisfazione assumere questo incarico».

«Ringrazio la famiglia Benacquista per l’opportunità, metterò tutto il mio impegno per ripagare la fiducia che il Presidente e la Società hanno riposto in me.

Sentirmi voluto dal club, nel segno della continuità, è motivo di grande soddisfazione, oltre che uno stimolo importante per puntare al raggiungimento dei migliori obiettivi possibili nella prossima stagione.

Sono molto orgoglioso che Latina Basket abbia pensato a me per guidare la squadra in una stagione molto importante come la prossima, è una grande soddisfazione assumere questo incarico.

Raccolgo un’eredità importante, ho avuto l’onore e il piacere di collaborare per molti anni con Franco Gramenzi, uno dei migliori allenatori italiani, colgo l’occasione per ringraziarlo per la fiducia che ha riposto in me in questi anni, e per tutto quello che mi ha insegnato.

Le novità della prossima stagione, come le 24 squadre partecipanti e la formula ancora da definire con 6 retrocessioni, rendono il campionato piuttosto intrigante e complesso, ed è anche per questo motivo che lo spirito quotidiano sarà quello di avere una costante voglia di migliorarsi, supportata da un grande impegno».

La carriera

Giuseppe di Manno, nato a Fondi il 20 luglio 1978, inizia il suo percorso come Coach nel 1997 nella Virtus Fondi, dove allena tutte le categorie giovanili passando alla Serie D nella stagione 2001/2002. Nel 2002 passa all’SMG Latina, in cui allena i gruppi Under 14 e Under 16. Nel 2007 si trasferisce alla Pallacanestro Reggiana dove è responsabile dei gruppi Under 15 e Under 17 e assistente del gruppo Under 19, nella stagione 2009-2010 ricopre anche il ruolo di responsabile video e secondo assistente in Legadue. Nel 2010 si sposta alla Viola Reggio Calabria, prendendo la responsabilità del gruppo Under 17 che partecipa anche al campionato di Serie D, ottenendo la promozione in Serie C Regionale. Nella stagione 2011-2012 è Responsabile del Settore Giovanile dell’SMG Latina Basket, di cui allena i gruppi Under 14, Under 17 e Under 19. Dal 2003 al 2010 ha collaborato con il Settore Squadre Nazionali Maschili, ricoprendo vari incarichi tra cui nel 2005 assistente a un raduno della nazionale Under 18 e per due anni, 2009 e 2010, allenatore al Centro di Qualificazione Nazionale della Nazionale Under 15. In questi anni ha partecipato a 7 finali nazionali. Giuseppe approda alla Latina Basket nel 2011 e da quel momento il rapporto con il club pontino non si è mai interrotto ed è stato caratterizzato da un percorso poliedrico che, nel corso degli anni, lo ha visto lavorare sia con la prima squadra, in qualità di vice allenatore, che con il settore giovanile, di cui è stato anche Responsabile (sia nella stagione 2011/12, che 2020/21). Il notevole e importante lavoro svolto da Di Manno nel settore giovanile, occupandosi prevalentemente dei gruppi Under 18, Under 19, Under 20 ha dato belle soddisfazioni, basti pensare all’ammissione alla Finale Nazionale di Vicenza, nella stagione 2017/18, con la squadra Under 20.

Visto il suo costante percorso di crescita professionale, nel 2018 alla quinta edizione dei “Basket Awards”, organizzata dal Comitato Fip Lazio, ha ricevuto l’importante riconoscimento “Premio Cafiero Perrella” in virtù del proficuo lavoro svolto nell’ambito del settore giovanile.

Anche nel cammino svolto con la prima squadra ci sono stati traguardi importanti, come la vittoria della Coppa Italia di Serie B nel 2014 e la partecipazione alle Finali di Coppa Italia di Serie A2 e i PlayOff nel 2018. Dal 2015 Giuseppe è stato il Vice Allenatore di Coach Franco Gramenzi e dalla stagione 2023/24 rivestirà il ruolo di Head Coach della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

UFF. STAMPA LATINA BASKET