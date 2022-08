UFFICIALE – Gli Stings Mantova firmano l’ex Pesaro e Cantù LaQuinton Ross

๐—Ÿ๐—” ๐—ฃ๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—”๐—–๐—”๐—ก๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—ข ๐— ๐—”๐—ก๐—ง๐—ข๐—ฉ๐—”๐—ก๐—” ๐—˜โ€™ ๐—Ÿ๐—œ๐—˜๐—ง๐—” ๐——๐—œ ๐—”๐—ก๐—ก๐—จ๐—ก๐—–๐—œ๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—Ÿ๐—” ๐—™๐—œ๐—ฅ๐— ๐—” ๐—–๐—ข๐—ก ๐—Ÿโ€™๐—”๐—Ÿ๐—” ๐—ฆ๐—ง๐—”๐—ง๐—จ๐—ก๐—œ๐—ง๐—˜๐—ก๐—ฆ๐—˜ ๐—Ÿ๐—”๐—ค๐—จ๐—œ๐—ก๐—ง๐—ข๐—ก ๐—ฅ๐—ข๐—ฆ๐—ฆ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ ๐—Ÿ๐—” ๐—ฆ๐—ง๐—”๐—š๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ/๐Ÿฎ๐Ÿฏ.

Nato a Jackson nel Mississippi il 18 novembre 1991, LaQuinton Ross comincia la propria carriera sportiva nelle formazioni giovanili della Murrah High School (2006-2008) per poi approdare successivamente alla Life Center Academy (2008-2010) e, infine, allโ€™Ohio St. Buckeyes di Columbus (2011-2014).

Lโ€™anno successivo segna lโ€™esordio nel professionismo del cestista che giunge in Italia dove, nella stagione 2014-2015, approda alla Victoria Libertas Pallacanestro di Pesaro dove si impone come uno dei marcatori stranieri piรน prolifici di tutta la Serie A (17,1 punti e 7,1 rimbalzi di media). Lโ€™anno dopo sarร in forze alla Pallacanestro Cantรน.

Negli anni successivi si divide tra Israele, Francia e Lettonia, con alcune esperienze in NBA Development League ai Texas Legends, North Arizona Suns e Memphis Hustle.

Approdato alla Pallacanestro Mantovana direttamente dal campionato serbo del Kosarkaski klub Zlatibor Cajetina, Ross ha onorato la maglia dello Zlatibor conquistando la seconda divisione dellโ€™ABA Liga con 14,6 punti e 8,3 rimbalzi di media.

UFF. STAMPA PALL. MANTOVANA