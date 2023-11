UFFICIALE – Grant Basile saluta Tortona e vola in prestito a Orzinuovi

Bertram Derthona comunica di avere ceduto in prestito, sino al termine della stagione, l’atleta Grant Basile all’Agribertocchi Orzinuovi, militante nel Girone Rosso del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Grant ha indossato la canotta bianconera numero 21 in tre occasioni nel campionato di LBA e due in BCL nel corso di questa stagione, contribuendo ai risultati conseguiti dalla squadra.

“L’acquisto di Grant è stato un investimento a lungo termine – il commento di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona – e il giocatore ci ha dato una grande mano in questa prima fase dell’annata. Pensiamo che l’opportunità che gli si è presentata, di Orzinuovi, sia una grande occasione da cogliere per lui. Per cui gli facciamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”.

Uff stampa Derthona Basket Tortona