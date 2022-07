UFFICIALE – Gregor Kuuba firma con Cento

Firma importante in ottica futura per la Benedetto XIV, che si assicura uno degli Under più ambiti del campionato: Gregor Kuuba, estone classe 2003 in arrivo dalla Libertas Livorno 1947.

Nonostante la giovane età, Kuuba non è solamente un investimento per gli anni a venire, visto il biennale firmato, ma un giocatore che con le sue doti fisiche e tecniche potrà contribuire alla causa della Tramec Cento fin da subito. In Serie B ha messo a referto 3,5 punti e 1,9 rimbalzi a partita in appena 14 minuti di utilizzo, tirando con il 40% dalla lunga distanza.

Un giocatore di diciotto anni con una simile abilità al tiro e la stazza (200cm – 90 kg) per lottare a centro area è senza dubbio fuori dal comune, e l’augurio è che possa continuare il suo percorso di crescita a Cento sotto la guida di Coach Mecacci.