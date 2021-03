UFFICIALE – Hrvoje Peric lascia Trieste e firma con la Tramec Cento

La Benedetto XIV annuncia il tesseramento di Hrvoje Perić, ala/centro croata di 2.01 m.

Il giocatore ha vinto il campionato e la coppa nazionale con il KK Spalato, per poi andare in Spagna (Malaga) e infine in Italia, in Serie A.

Dopo le esperienze a Treviso e Cremona, a Venezia raccoglie i successi più importanti con la vittoria dello Scudetto e della FIBA Europe Cup, prima del passaggio a Trieste.

Questa stagione a novembre arriva in A2 a Ferrara, per poi tornare per un breve periodo a Trieste.

Il giocatore è già a disposizione di coach Mecacci ed esordirà domenica 21 contro il Kleb Basket Ferrara.

Uff stampa Benedetto XIV Cento