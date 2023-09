UFFICIALE – Il giovane centro Petar Kuzmanic approda a Verona

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto pluriennale con il giocatore croato Petar Kuzmanic.

Nato a Spalato l’11 gennaio 2006, Kuzmanic è un centro alto 206 centimetri il cui status di atleta italiano è in corso di formazione.

Il giocatore disputerà il campionato Under 19 Eccellenza, sarà a disposizione per eventuali integrazioni negli allenamenti della prima squadra e lavorerà individualmente con lo staff tecnico guidato da coach Ramagli. Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia della Orange1 Basket Bassano disputando, oltre ai campionati giovanili, anche l’adidas Next Generation Tournament.

“Con l’arrivo di Kuzmanic, la Scaligera Basket rinforza il proprio settore giovanile e guarda al futuro del club – ha commentato il Direttore sportivo Eugenio Agostinelli – Petar è un ragazzo di interesse, che già in questa stagione sarà di grande aiuto alla nostra formazione Under 19, ma al tempo stesso lavorerà con lo staff di coach Ramagli per diventare quanto prima un atleta di livello per la nostra Prima Squadra. Va fatto un ringraziamento alla famiglia Pedrollo, che si è resa disponibile ed interessata ad investire su un ragazzo da sviluppare, dando un ulteriore segnale per quanto riguarda la crescita ed il potenziamento del nostro vivaio, che a piccoli passi dovrà diventare un vero e proprio serbatoio per il mondo senior”.

Uff. Comunicazione Scaligera Basket Verona