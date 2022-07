UFFICIALE – Il rookie Josh Anderson firma con Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta statunitense Josh Anderson.

Anderson, guardia classe 1997 per 198 cm di altezza e 86 kg di peso, è alla sua prima esperienza tra i professionisti, e in assoluto alla sua prima stagione fuori dagli Stati Uniti. Josh si è laureato in studi interdisciplinari e, a causa della pandemia Covid-19, ha utilizzato il suo anno extra di idoneità per disputare il quinto anno da senior con la maglia dei Western Kentucky Hilltoppers. Il programma di basket Western Kentucky Hilltoppers è riconosciuto a livello nazionale uno dei programmi più vincenti nella storia della NCAA.

Il rookie nativo della città di Baton Rouge in Louisiana, ha frequentato la Madison Prep Academy High School, prima di diventare un punto di riferimento della squadra universitaria, qualificandosi al 19° posto nella storia del programma con 1497 punti in carriera e terzo con 237 palle rubate. Ha giocato più partite nella sua carriera di qualsiasi altro Hilltopper nella storia del programma con 143 sfide totali, quarto nella lista dei minuti giocati della WKU con 3,872 minuti in totale. Nominato C-USA Honorable Mention All-Conference, Josh è stato anche eletto membro del Conference USA All-Defensive Team.

A Josh, va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

Uff stampa Latina Basket