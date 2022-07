UFFICIALE – Il rookie Vrankic completa il pacchetto stranieri di Chieti

By

Canadese di origini croate, Josip Vrankic è un’ala di 205 cm per 98 kg.

Il prodotto della Santa Clara Broncos University ha concluso l’ultima NCAA con 15,6 punti ad allacciata di scarpa, raccogliendo 5,7 rimbalzi a partita e dispensando 3,1 assist ad incontro, tirando con il 59,5% da 2 e con il 32,4% da oltre l’arco. L’ala vanta anche diverse presenze con la nazionale canadese Under 18.

Nato ad Etobicoke, Ontario, il classe 1998 è un’ala in grado di attaccare frontalmente il canestro, brava in situazioni di post alto, abile nell’allargare il campo, nel dispensare assist ed in pick’n roll.

Dopo aver frequentato la Wasatch Academy, Josip ha vissuto tutta la sua carriera universitaria con i Santa Clara Broncos, di cui è stato anche capitano: in doppia cifra sin dal suo “freshman year” (10,4 ppg 2017/2018, 13,7 ppg 2018/2019, 12,5 ppg 2019/2020, 15,2 ppg 2020/2021), è stato inserito per ben due anni di seguito (2020/2021 e 2021/2022) nel WCC All-Conference First Team.

Alla sua prima esperienza oltreoceano, la sua freschezza ed il suo talento sono attributi importanti da inserire nello scacchiere teatino.

Federico Ionata – Staff Comunicazione Chieti Basket 1974