UFFICIALE – Il roster degli Stings Mantova si completa con i giovani Moustapha Lo e Lazar Vukobrat

๐—œ๐—น ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฆ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐˜€๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐— ๐—ผ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฝ๐—ต๐—ฎ ๐—Ÿ๐—ผ ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฉ๐˜‚๐—ธ๐—ผ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐˜.

I due giovanissimi classe 2003 si uniranno al gruppo guidato da coach Giorgio Valli a partire dal raduno in programma il 16 agosto alle 16.30 al PalaSguaitzer e saranno a disposizione della prima squadra per tutta la stagione.

Sia Lo che Vukobrat giocheranno in doppio tesseramento con la formazione dello Junior Basket Curtatone in serie C Silver.

Nato a Dakar il 9 febbraio 2003, Moustapha Lo รจ entrato nel mondo Stings nel 2019 grazie allโ€™acquisizione a titolo definitivo dal Basket Sondrio e alla mediazione dellโ€™ex assistant coach mantovano Matteo Cassinerio. Nel corso degli anni, Lo ha giocato in doppio tesseramento a Sustinente in C Gold e a San Pio X in C Silver.

La guardia senegalese (con cittadinanza italiana) di 190 cm per 78 kg ha esordito in serie A2 il 10 aprile 2021 nella gara vinta contro Orzinuovi per 102-74 in cui segnรฒ anche 3 punti. Nella scorsa stagione, Lo ha disputato 6 partite con una media 2.33 minuti e 2 punti ad allacciata di scarpe raggiungendo un massimo di 6 punti in 7 minuti nella sconfitta per 96-63 contro Pistoia.

Cosรฌ Lo si prepara alla nuova stagione: โ€œSono davvero contento di poter continuare a far parte della famiglia Stings. Non vedo lโ€™ora di conoscere i nuovi compagni, ci divertiremo molto e per me sarร un altro campionato fondamentale per continuare ad acquisire esperienza. Allโ€™impegno con Mantova affiancherรฒ quello con Curtatone dove darรฒ tutto in ogni allenamento e in ogni partitaโ€.

Nato a Belgrado il 27 agosto 2003 a Zemun (Serbia), Lazar รจ unโ€™ala di 203 cm arrivata in Italia nel 2018 entrando nella Roseto Basketball Academy. Successivamente, nel campionato 19/20 ha militato nella Next Step International Academy Rapallo, prima di sbarcare a Curtatone nella primavera 2020: โ€œSono contento dellโ€™opportunitร che mi รจ stata concessa e spero di ripagarla grazie al mio impegno. Sono entusiasta di far parte di un gruppo di Serie A2, voglio ottenere i risultati possibili a livello personale e di squadraโ€.

Il general manager Gabriele Casalvieri accoglie Lo e Vukobrat e ringrazia Curtatone per la disponibilitร per il consolidamento della partnership: โ€œMoustapha lo abbiamo imparato a conoscere in questi anni dentro e fuori dal campo, mentre Lazar rappresenta unโ€™ottima aggiunta per il nostro gruppo. Entrambi sono ragazzi con doti fisiche e tecniche importanti e giocheranno con noi in doppio tesseramento con Curtatone.

Si tratta di un passo importante per consolidare sempre di piรน le collaborazioni con le societร del territorio. Siamo la societร di riferimento della provincia e ci teniamo a coinvolgere quante piรน realtร possibili per far crescere il movimento cestistico mantovano. A proposito di partnership, proseguirร anche lo storico rapporto col San Pio X che metterร a disposizione i suoi giovani per i nostri allenamentiโ€.

