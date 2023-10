UFFICIALE – Jacopo Borra torna a Nardò

Jacopo Borra è un nuovo giocatore di Hdl Nardò Basket. Torna ad indossare la casacca granata il centro di Torino, che già da qualche giorno era aggregato al gruppo per gli allenamenti. L’assenza prolungata di Andrea Donda ha indotto la società a mettere subito a disposizione di coach Gennaro Di Carlo una pedina molto esperta e utile sotto i tabelloni. Borra era svincolato dopo aver giocato a Nardò lo scorso campionato, nel quale ha collezionato 25 presenze e 151 punti. Con la firma sul contratto e il completamento delle procedure burocratiche, il giocatore sarà disponibile già nella trasferta di Cividale sabato prossimo.

Nato il 9 maggio 1990 a Torino, 215 cm per 115 kg, Borra ha iniziato a Moncalieri per poi compiere la trafila delle giovanili nella Fortitudo Bologna, dove nel 2009 ha vinto il campionato Cadetti e la Coppa Italia. Ha giocato poi a Treviglio, Pistoia, Omegna, Barcellona Pozzo di Gotto, Roseto, Imola e Sassari. Prima del ritorno alla Fortitudo nella stagione 2021/2022 e l’approdo a Nardò in quella successiva. Ha vestito diverse volte la maglia della Nazionale nelle rappresentative Under 16, 18 e 20. Nel 2012 è stato convocato più volte nella Nazionale maggiore sperimentale guidata da coach Luca Dalmonte.

“Borra – spiega il General Manager Renato Nicolai – è un giocatore di grande esperienza che in questa fase potrà esserci molto utile. Con l’assenza di Donda, che sarà fuori gioco per diverse partite, serviva un lungo nelle rotazioni e giustamente il nostro coach ha voluto affidarsi a una pedina con cui ha già lavorato. Giocatore forte, che conosce bene l’ambiente e il campionato. Siamo contenti di averlo con noi”.

UFF.STAMPA HDL NARDO’