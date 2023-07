UFFICIALE – Jacopo Vedovato completa il pacchetto lunghi di Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Jacopo Vedovato.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Ritrovo Jacopo con molto piacere dopo quasi dieci anni, dai tempi del suo esordio in serie A2, non ancora ventenne, con l’allora neonata Treviso Basket. Ritrovo un ragazzo decisamente cresciuto in sicurezza e affidabilità, maturato grazie soprattutto ai suoi anni a San Vendemiano in serie B, e adesso pronto ad affrontare con entusiasmo un palcoscenico di più alto livello”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Jacopo è un ragazzo che ha fatto tanta gavetta ed ha giocato da protagonista in serie B. Ha fisicità, taglia e grande dedizione per il lavoro. È il complemento perfetto per il nostro pacchetto lunghi”.

Nato a Camposampiero (in provincia di Padova) il 13 gennaio 1995, centro di 205 centimetri per 106 chilogrammi, Vedovato ha esordito tra i professionisti nella stagione 2014-2015 con Treviso Basket nel campionato di Serie A2. Dopo l’esperienza Chieti si trasferisce a Roma: alla Virtus gioca per due stagioni, dal 2016 al 2018, sempre in A2. Nell’estate del 2018 scende di categoria, in Serie B, e veste la maglia di San Vendiamiano. Vedovato resta in Veneto per 5 stagioni consecutive, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Nella stagione 2020-2021 sfiora la doppia doppia di media con oltre 10 punti e 9 rimbalzi di media.

Il nuovo lungo bianconero ha vestito la maglia della Nazionale italiana in occasione degli Europei under 18 nel 2013 in Lettonia e under 20 nel 2015 a Lignano Sabbiadoro, in Italia.

Benvenuto a Udine Jacopo!

Ufficio stampa Apu Old Wild West Udine