UFFICIALE – Jerkovic giocherà con il Kleb Basket Ferrara

Kleb Basket Ferrara comunica di aver firmato Mihajlo Jerkovic per la stagione sportiva 2022/2023. Classe 1999, ala serba di 204 centimetri per 95 chilogrammi, il neo giocatore biancazzurro arriva da Nardò, è il primo nuovo acquisto, il suo contratto ha durata annuale. Jerkovic è cresciuto nel vivaio della Reyer Venezia, con cui può vantare due presenze in Serie A nell’annata 2018/2019. Nella stagione 2019/2020 ha indossato le maglie di Udine e Cremona, per poi trasferirsi nella prima lega croata con Dubrava Furnir, con cui, nell’annata 2020/2021, ha messo a referto 10 punti e 5 rimbalzi di media a partita in 33 presenze totali. L’estate scorsa ha visto il passaggio di Jerkovic a Nardò, avversaria della Top Secret nella regular season. L’ala ha chiuso la stagione regolare con oltre 4 punti e 3 rimbalzi a gara, in oltre 15’ di media, saliti a 18’, con 5 rimbalzi arpionati, nelle gare dei play out. “Quest’anno bisogna che puntiamo su giocatori da lanciare e motivati a mille – le parole del coach Spiro Leka -, Jerkovic ha abbracciato subito il nostro progetto: verrà a Ferrara per crescere, a lui sarà dato il giusto spazio e le giuste responsabilità. Ha qualità, un buonissimo tiro ed è bravissimo a giocare in pick&pop, può spaziare come ala forte, come del resto difendere alcuni minuti sui centri avversari e giocare da ala piccola. Ha qualità importanti e potrà continuare a crescere con noi: siamo contentissimi di tale acquisto”. “Dopo il difficile anno a Nardò – dice il neo acquisto biancazzurro -, ho voglia di riscatto ed ho preso a braccia aperte l’offerta del Kleb e del coach Spiro Leka, per la crescita personale e della società. Voglio mettermi in mostra e mettermi a disposizione della squadra e del coach, facendo il meglio possibile: anche se sarà una squadra giovane, non significa che non possiamo giocare alla pari con gli altri. Dobbiamo mettere sul parquet la giusta grinta”.

Uff stampa Kleb Basket Ferrara